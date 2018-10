Balestrieri Holding aderisce a Confindustria Giovedì la partecipazione al Welcome Day

Nella giornata di giovedì la Balestrieri Holding, rappresentata dal socio fondatore Alessio Antonello Balestrieri e dal direttore generale Domenico Allocca, ha preso parte al Welcome Day di Confindustria Salerno, tavola rotonda dedicata ai nuovi iscritti.



Con la partecipazione alla cerimonia ospitata dal palazzo di via Madonna di Fatima la Balestrieri Holding ha di fatto ufficializzato l’ingresso del gruppo in Confindustria. Una scelta strategica fortemente voluta dal management dell’azienda di Angri che va inquadrata nel percorso di crescita che ha visto la holding ottenere negli ultimi anni importanti risultati e riconoscimenti.



L’incontro, al quale hanno preso parte il presidente di Confindustria Salerno Andrea Prete e il suo vice con delega al marketing associativo Carmine Alfano, ha così rappresentato per l'azienda l’occasione per parlare del gruppo Balestrieri, una realtà con oltre mille dipendenti, presente in cinque diverse regioni – Lombardia, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia - e che negli ultimi anni ha visto crescere il proprio fatturato dai 2 milioni del 2010 ai 50 del 2017.



Da tre generazioni la famiglia Balestrieri vanta una solida presenza sul mercato dell’Igiene Urbana. Dai primi appalti degli anni ’60 l’azienda, oggi guidata da Antonio e da Alessio Antonello, ha saputo sempre garantire servizi di qualità, al passo con un mercato in continua evoluzione ed anticipando i tempi puntando forte sui processi innovativi.



L'adesione a Confindustria rappresenta, indubbiamente, un ulteriore momento di crescita, nonché un’importante opportunità per la Balestrieri Holding.

S.B.