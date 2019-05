Aeroporto, la svolta decisiva: Toninelli ha firmato il decreto Via libera al provvedimento per il Costa d'Amalfi. Il Mit: "La risposta a chi ha strumentalizzato"

Questa volta ci siamo. Per l'aeroporto di Salerno si apre ora una nuova, importantissima, fase. Il ministero delle Infrastrutture ha infatti dato il via libera al decreto per lo scalo. Ne ha dato notizia il dicastero di Porta Pia, nei cui uffici è stato siglato il decreto interministeriale per l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano. Il ministro Danilo Toninelli ha ribadito l'attenzione "rispetto al rilancio del comparto aereo e degli aeroporti come volano di sviluppo di interi territori".

Luce verde che arriva pochi giorni dopo in cui Enac e società "Aeroporto di Salerno" hanno sottoscritto l'atto aggiuntivo alla convenzione risalente al 2013: "Gli uffici del Mit - hanno sottolineato da Roma - che erano in attesa dell'atto in questione, hanno lavorato su questo impulso con la massima speditezza possibile, smentendo le ricostruzioni strumentali su inesistenti stop da parte del dicastero di Porta Pia - la stoccata indirizzata in particolare alle istituzioni regionali e salernitane - e confermando piuttosto l'impegno del ministero a dare risposte per il potenziamento delle infrastrutture campane".

Con la firma del ministro Toninelli, dunque, inizia un'altra storia. Quella che può cambiare il destino di un'infrastruttura fondamentale per Salerno e non solo come l'aeroporto "Costa d'Amalfi", che si avvicina alla fusione con Napoli Capodichino per diventare, davvero, il secondo scalo della Campania.