Problemi per il pagamento della Tari: l'assessore si scusa Al lavoro per superare le difficoltà

L'Assessore al Bilancio del Comune di Salerno Luigi Della Greca esprime ai concittadini rammarico per alcuni disagi patiti per il pagamento della Tari 2019. “Nonostante la grande dedizione del personale addetto, il nuovo sistema gestionale ha comportato alcune difficoltà operative che sono in corso di risoluzione.

I competenti uffici sono costantemente al lavoro per superare questi momenti di difficoltà e garantire il miglior servizio agli utenti, che si ringraziano per la comprensione e pazienza” precisa l'assessore.