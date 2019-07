Centrale del Latte: ecco il nuovo pack 100% riciclabile L'iniziativa eco-friendly dell'azienda salernitana per ridurre l'impatto ambientale

La Centrale del latte di Salerno lancia “Sense” il nuovo pack 100% riciclabile, amico dell'ambiente e anti spreco, con emissioni di anidride carbonica neutralizzate e capacità di ridurre il volume dei rifiuti.

Le nuove confezioni, originali e moderne, sono innovative nella loro forma asimmetrica e i rilievi laterali ne facilitano la presa, esaltandone la funzionalità. Inoltre, valorizzano il brand nella comunicazione a scaffale e sono progettate per ridurre l’ingombro quando sono ormai vuote.

I contenitori Sense sono certificati Carbon Neutral, cioè prodotti tramite un disciplinare che prevede una compensazione delle emissioni di anidride carbonica (CO 2), combinate con l’utilizzo estensivo di energie rinnovabili. I pacchetti hanno anche certificazione FSC, in quanto la carta utilizzata proviene da foreste gestite in maniera responsabile.

La Centrale del Latte di Salerno è da sempre molto attenta al territorio e alla natura. Il latte prodotto proviene, infatti, da allevamenti a chilometro zero, dove le mucche sono allevate in condizioni di completo benessere e sicurezza. Pure-Pak Sense è un' iniziativa eco-friendly che vuole dare una svolta e ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del consumo dei prodotti in vendita.