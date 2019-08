Aeroporto "Costa d'Amalfi", bando in Gazzetta ufficiale L'annuncio dei 5 Stelle: "Abbiamo messo fihne allo stallo creato dalla malapolitica deluchiana"

"Grazie al nostro Governo, abbiamo messo fine allo stallo creato dalla malapolitica che ha avuto il suo principale esponente nel governatore e già sindaco di Salerno Vincenzo De Luca": comincia così la nota a firma degli esponenti 5 Stelle Felicia Gaudiano e Michele Cammarano. Il riferimento è alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, lo scorso 7 agosto, del bando di gara per l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano. "Gli ultimi passaggi amministrativi sono conclusi e non resta adesso che attendere la fase di aggiudicazione e dunque l'inizio materiale dei lavori entro la fine di quest'anno", sottolineano Gaudiano e Cammarano.

"Come promesso seguiamo e seguiremo passo passo tutti i passaggi del progetto nella speranza che entro qualche anno l'infrastruttura salernitana possa accogliere flussi importanti di turisti da tutto il mondo. Nonostante le mirabolanti manifestazioni di paternità da parte del governatore De Luca e dell'assessore al turismo Matera vorremmo capire da loro come sia possibile che nel piano triennale turistico della Regione Campania l'aeroporto di Salerno non venga per nulla menzionato come infrastruttura strategica", sottolineano gli esponenti pentastellati in parlamento e in consiglio regionale.

"Dobbiamo cambiare rotta per quanto riguarda il turismo e iniziare a promuovere questa opportunità agli operatori internazionali sin da subito perché le destinazioni vengono programmate con anni di anticipo. Far partire questo progetto consentirà, da oggi, di operare finalmente su una programmazione turistica, alla luce di un incremento esponenziale del numero di voli nella nostra regione", concludono Gaudiano e Cammarano.