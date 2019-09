Confindustria: presentata Bancopass, supporto per le imprese Prete: “Facilitiamo il dialogo tra banche e aziende

Nella sede di Confindustria Salerno è stato presentato Bancopass, la piattaforma realizzata da Assolombarda, che supporta le imprese e le startup nella pianificazione finanziaria e in un accesso più veloce alle fonti di finanziamento più adatte a rispondere alle esigenze individuate.

Durante i lavori è stato siglato un protocollo con Assolombarda che mette gratuitamente a disposizione delle imprese associate a Confindustria Salerno la possibilità di ottenere report sulla situazione economico patrimoniale e il rendiconto finanziario, di ricevere un’analisi semplice e chiara della propria Centrale Rischi, di verificare la possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per le PMI e di costruire in modo guidato diversi Business Plan.

“È sempre importante – ha sottolineato Andrea Prete Presidente di Confindustria Salerno - creare mezzi e strumenti che facilitino il dialogo tra le imprese e le banche e che, soprattutto, consentano di trovare soluzioni ai problemi delle aziende. D’altro canto è, altresì fondamentale, che le imprese siano in grado di fare una corretta auto-analisi che consenta di conoscere le proprie criticità e i punti di forza. Bancopass va in questa direzione e siamo felici che il sistema confindustriale riesca a fare sinergia per offrire alle aziende associate i servizi migliori”.

“L’accordo che firmiamo oggi costituisce un importante esempio di sinergia tra territori, in una logica che ci vede chiamati a superare le prossimità fisiche per mettere a sistema le rispettive best practice a favore di progettualità condivise – ha dichiarato Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda –. In questa direzione, l’accesso al credito, è uno dei temi più sentiti in particolare dalle aziende di piccole e medie dimensioni. E Bancopass rappresenta un modello di collaborazione ben riuscito, che Assolombarda ha ideato proprio per supportare le PMI nel dialogo con il sistema creditizio. Una sfida ancora più attuale in questo momento di stagnazione del quadro economico italiano. Far crescere l’industria vuole dire far crescere il Paese”.

Bancopass è lo strumento standardizzato maggiormente diffuso, sia territorialmente (grazie alla partecipazione di numerose associazioni confindustriali), sia come numero di stakeholder finanziari coinvolti (tra banche, società di factoring, società di leasing, fondi di mini bond, crowdfunding e altre piattaforme fintech e Borsa Italiana per il programma Élite). Oltre ad Andrea Prete, Presidente Confindustria Salerno, e Carlo Bonomi, Presidente Assolombarda, hanno preso parte all’iniziativa: Antonello Sada, Vice Presidente Confindustria Salerno, delegato al Credito; Alessandro Bielli, Responsabile Accesso al Credito e Finanza d’Impresa Assolombarda.