Fapi, il nuovo segretario provinciale è Antonio Santoro Le priorità: "Il contrasto alla piaga della disoccupazione giovanile e le piccole medie imprese"

Antonio Santoro, 35 anni, di Baronissi, è il nuovo segretario provinciale della Fapi, il sindacato che opera a livello nazionale per la difesa dei diritti e degli interessi dei datori di lavoro dell’artigianato e del commercio, dell’agricoltura, del turismo, dei servizi e dei pensionati. E’ stato eletto stamani all’unanimità, nella sede della Fapi di Roma.

Il neo-segretario si è detto soddisfatto dell’elezione: "Una grande soddisfazione ed allo stesso tempo una grande sfida - ha affermato Santoro subito dopo l’elezione - che riguarda prevalentemente la piaga della disoccupazione giovanile e la improrogabile necessità di dare impulso per sostenere la piccola impresa che resta il principale motore dello sviluppo economico e produttivo in Italia. Non staremo a guardare - ha aggiunto Santoro - e lavoreremo con tutte le nostre forze, valorizzando l’impegno di tutti gli iscritti provenienti dalle singole categorie della Fapi allo scopo di offrire un contributo fattivo alla ripresa economica ed occupazionale di questo territorio ed al miglioramento delle condizioni di vita, anche di chi, come i pensionati, ha già concluso il suo impegno lavorativo".

Soddisfatto il presidente nazionale Gino Sciotti: "Sono molto felice per l’elezione a presidente provinciale di Antonio Santoro, un professionista capace e preparato - sottolinea -, che contribuirà a rafforzare il ruolo delle piccole medie imprese salernitane, spina dorsale del nostro sistema economico-produttivo. Ai soggetti di rappresentanza imprenditoriale viene chiesto di innovarsi e di essere sempre più competitivi per offrire servizi al passo coi tempi: Fapi sta lavorando per elaborare una rappresentanza in cui la centralità degli associati e l’accompagnamento delle imprese siano i capisaldi su cui poggia tutta la attività".