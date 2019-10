Aeroporto di Salerno e Gesac unite, soddisfazione della Cgil Creata ufficialmente la rete unica aeroportuale campana: "Non è un punto d'arrivo, ma di partenza"

Soddisfatta la Filt CGIL per le ultime notizie relative all'Aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno. Creata ufficialmente la rete unica aeroportuale campana con cui la Gesac e l'eliporto salernitano sono diventate un'unica società. Costante è stato l'impegno della federazione, che in più di un'occasione ha messo al centro della sua azione lo sviluppo dell’aeroporto.

“Apprendiamo con enorme soddisfazione la notizia della fusione per incorporazione di Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e Gesac Spa. La Filt CGIL di Salerno ritiene doveroso ringraziare il Presidente dell’APT di Salerno Antonio Ferraro, il Presidente della IV Commissione Trasporti Luca Cascone, per lo straordinario impegno che entrambi hanno profuso e per aver da sempre creduto nel progetto, e tutti gli attori coinvolti che hanno reso possibile la nascita della Rete Unica Aeroportuale Campana.

La Filt, dal canto suo, ci tiene a precisare che questo non è assolutamente un punto d’arrivo, bensì ritiene, l’ufficializzazione di questo storico atto un punto di partenza, per il rilancio di una struttura strategica per tutto il territorio” concludono con soddisfazione il segretario generale Gerardo Arpino e Gianluca Petrone, RSA APT Salerno.