Iqos arriva a Salerno: sul Corso la prima boutique Philip Morris presenta il nuovo dispositivo Iqos 3 Duo

Costruire un futuro senza fumo, sostituendo le sigarette con prodotti senza combustione, come IQOS: questo l’obiettivo di Philip Morris International, che apre la sua prima Boutique IQOS nella città di Salerno, in Corso Vittorio Emanuele 80. Smettere di fumare rappresenta senza dubbio la scelta migliore che un fumatore possa fare, ma i dati dicono che solo il 10% smette del tutto. In Italia fumano ancora oltre 11 milioni di persone, pari al 22% della popolazione – sono circa 260.000 nella provincia di Salerno.

Per i fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, grazie ai progressi nell’innovazione tecnologica e della scienza, esistono oggi valide alternative alla sigaretta tradizionale come IQOS, un dispositivo che scalda il tabacco anziché bruciarlo. Dato che non avviene alcun processo di combustione, non ci sono né cenere né fumo. IQOS genera un vapore contenente nicotina che permette di assaporare il gusto del tabacco.

IQOS 3 DUO, il nuovo dispositivo della linea IQOS, migliora l’esperienza rispetto ai modelli precedenti, integrando una conoscenza approfondita dei consumatori e dei loro suggerimenti per migliorare le sue funzionalità. Design, caratteristiche e rituale rimangono gli stessi che hanno convinto oltre mezzo milione di fumatori in Italia ad abbandonare le sigarette. Secondo le stime di PMI, infatti, in media tra il 70% e l’80% dei fumatori adulti che passano a IQOS abbandonano completamente le sigarette.

La Boutique di Salerno sarà uno spazio dedicato ai fumatori adulti nel quale potranno ricevere tutte le informazioni sulla funzionalità del dispositivo, comprarlo e ricevere assistenza.

“Una rigoroso processo di validazione scientifica e continui investimenti in tecnologia sono alla base dello sviluppo e del successo di IQOS, un prodotto pensato per i fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare sigarette.” ha dichiarato Gianluca Bellavista, Direttore Relazioni Esterne di Philip Morris Italia. 15 anni di ricerca e un team di oltre 400 scienziati sono serviti all’azienda per sviluppare un portafoglio di prodotti senza combustione, tra cui IQOS 3 DUO, con i quali l’azienda sta perseguendo l’obiettivo di costruire un futuro senza fumo. I negozi monomarca IQOS sono presenti nelle principali città italiane in forma di Embassy (Roma Torino e Milano), Boutique (Torino, Madonna di Campiglio, Bologna, Forte dei Marmi, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Salerno), e Lounge, spazi temporanei dedicati alla scoperta del prodotto da parte di fumatori adulti. Philip Morris International (PMI) sta guidando la trasformazione del mondo del tabacco: vuole creare un futuro senza fumo con lo scopo di sostituire le sigarette a beneficio di tutti quei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, della Società, dell’azienda e dei suoi dipendenti, degli azionisti.

PMI è tra le aziende leader nel mercato dei tabacchi lavorati, dei prodotti senza combustione, inclusi i loro dispositivi elettronici e accessori, e degli altri prodotti contenenti nicotina commercializzati al di fuori del mercato statunitense.

PMI sta costruendo il proprio futuro grazie alla categoria dei prodotti senza fumo che, seppure non siano privi di rischi, rappresentano una valida alternativa al fumo di sigaretta. Grazie alle competenze multidisciplinari impiegate nello sviluppo dei suoi prodotti, alle infrastrutture all’avanguardia e alla validazione della ricerca scientifica, PMI vuole assicurarsi che i suoi prodotti senza combustione possano incontrare le preferenze dei suoi consumatori e i rigorosi requisiti previsti dalla legge.

Il portfolio di prodotti senza fumo IQOS include prodotti a tabacco riscaldato e vaporizzatori di nicotina. PMI ha stimato che, al 30 settembre 2019, oltre 8 milioni di fumatori adulti nel mondo hanno già smesso di fumare sigarette e sono passati ad IQOS, il dispositivo che scalda il tabacco che è al momento disponibile in 51 mercati – a livello nazionale o solo in alcune città.

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito di PMI e quello di PMI Science, oltre ai canali ufficiali italiani Facebook e Twitter, Philip Morris Italy e @PhilipMorris_IT.