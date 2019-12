La soddisfazione di Napoli: "Opera fondamentale per Salerno" La galleria collegherà via Ligea all'autostrada, sbloccando così il traffico nella zona del porto

Giungono quasi al termine i lavori per Porta Ovest, la galleria a due sbocchi che collegherà via Ligea all'autostrada. Questa mattina alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli si è tenuta una celebrazione in onore di Santa Barbara, protettrice dei lavoratori che si occupano di scavo.

Il primo cittadino ha espresso soddisfazione per l'ultimazione dei lavori e la consegna dei due tunnel entro primavera 2020: “Speriamo che quest'opera vada compiuta in tempi rapidi ed urgenti. Da questo punto di vista abbiamo avuto un riscontro favorevole e quindi credo che questa opera, fondamentale per la città di Salerno, possa vedere rapidamente l'ultimazione.

Porta Ovest è una opera strategica per quanto riguarda la logistica della nostra città, la sua armatura urbana e per la sua configurazione per il traffico. Insomma una opera che restituisce un retroterra inesistente di fatto al porto commerciale di Salerno, un porto che a dispetto delle sue dimensioni non grandissime riesce a movimentare quantità di merci eccezionali ed è luogo di sbarco per le crociere.

E' un luogo – continua Napoli - particolarmente vivace e grazie alla concordia che regna all'interno della famiglia portuale salernitana. Nel momento in cui questa opera sarà realizzata sbucheremo nella zona alta della galleria e faremo le opere che De Luca ha previsto e alla fine credo che avremo reso un servizio alla città eccezionale che darà un ulteriore impulso alla sua crescita e alla sua voglia di lavoro e civiltà che la comunità salernitana rappresenta”.