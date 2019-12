Premio Best practices per l'innovazione:l'elenco dei vincitori Alla Stazione marittima di Salerno la giornata conclusiva dell'evento di Confindustria

Cala il sipario sulla 13esima edizione del premio "Best Practices per l'Innovazione" organizzato da Confindustria Salerno con il sostegno di

Sviluppo Campania e Camera di Commercio di Salerno, e finalizzata a diffondere e promuovere la cultura dell'innovazione, attraverso la

presentazione di progetti concreti e dei risultati prodotti. In questa edizione: 100 progetti in gara e 16 case history degli anni precedenti

per un totale complessivo di 116 progetti, di cui 47 aziende e 69 startup/spin-off universitari provenienti da 12 regioni italiane.

Ecco l'elenco delle aziende premiate e relative motivazioni:

SEZIONE AZIENDE

3° ex aequo

Softlab spa (Lombardia) – smart city "per il progetto smarttile, il pavimento intelligente che produce energia rinnovabile oltre a fornire dati utili per sviluppare servizi smart per qualsiasi contesto urbano".

Protom spa (Campania) - "per lo sviluppo di argo, un sistema in realtà aumentata, di assistenza alla manutenzione, in termini di efficienza, efficacia sicurezza e correttezza declinato per l’ambito ferroviario rotabilistico, di bordo. Tutto da remoto".

2 posto ex-aequo

Cle (Puglia) - "esempio di innovazione digitale applicata ai settori della sanità, del welfare e della pubblica amministrazione. Ex aequo i due progetti presentati: resettami parkinson, l'innovativa piattaforma informatica in grado di gestire in modo efficace la presa in carico dei malati di parkinson. Resettami sistemi informativi sociali, la soluzione informatica che consente alla governance regionale delle politiche sociali di elevare la qualità, appropriatezza e tempestività delle risposte ai bisogni informativi, assistenziali, sociali e socio-sanitari dei cittadini"

Calabra maceri e servizi spa (Calabria) - "per la tecnologia “superdry italian system”, che incrementa i valori di benchmark nella produzione di biometano rinnovabile da frazione organica della raccolta differenziata".

1 ° posto

Teckno idea (Abruzzo) - "premiata per il suo innovativo sistema che permette di effettuare in linea di produzione il controllo automatico e quindi più veloce rispetto ad altre soluzioni dei difetti di verniciatura industriale

premi assegnati dai partner del premio

SEZIONE START-UP

3° ex aequo

Mydoctor24 "per la capacità di visione del team nel leggere il cambiamento nei bisogni dei cittadini nell’interazione con i professionisti medicali e le community di settore, attraverso un’app dedicata"

"Me.di.cal srl" per il nuovo tutore ortopedico imobra modulare e innovativo, che manda in soffitta il vecchio gesso. Rispetto ai competitor qualità superiore e maggiore convenienza. Imobra infatti può essere igienicamente riutilizzato.

2° posto ex aequo

Beyondshape "per il progetto di scansione 3d del corpo umano beyondshape, che grazie alla collaborazione delle università Federico II e Luigi Vanvitelli, permette di digitalizzare e automatizzare i processi di screening preliminari alla realizzazione di protesi, con un conseguente efficientamento dei costi sanitari.

Nib biotec "per il dispositivo diagnostico di analisi, che consente di migliorare la precisione della diagnosi di tumore della prostata, evitando procedure mediche altamente invasive e in molti casi non necessarie".

1° posto

Syenmaint "per la soluzione di gestione predittiva della manutenzione, con una chiara visione del mercato potenziale. Permette attraverso una forte integrazione tecnologica di automatizzare il monitoraggio degli interventi, migliorando la qualità degli stessi, in tutta sicurezza e con un notevole risparmio di costi operativi".

SEZIONE ECONOMIA MARE

Imems technology (Lazio) "per l’innovativo utilizzo della tecnologia fpga nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sensori inerziali di movimento"

Dive circle (Lazio) "per lo sviluppo della piattaforma web divecircle, dedicata ai sea lover: subacquei e amanti dello snorkeling possono così organizzare l’intera vacanza e avere un’anteprima immersiva del viaggio, grazie a video subacquei a 360 gradi visualizzabili tramite un visore vr".

Seares (Toscana) "per lo sviluppo di seadamp plus, il dispositivo meccatronico di ormeggio in grado di generare energia dalle onde, per mantenere cariche le batterie del motore alimentando sistemi per la raccolta di dati, a intelligenza distribuita, e di comunicazione iot".

Premio Bluact Confindustria Salerno all’azienda Monotricat srl (Lazio) "per lo sviluppo della carena ad alta efficienza monotricat destinata ad armatori e cantieri navali per la costruzione di imbarcazioni da diporto, traghetti e pattugliatori. l’innovazione consente un risparmio energetico e la riduzione dei consumi di circa il 20%".