Garanzia Giovani: 84 milioni per la nuova fase Decollano le prime tre misure

Con 84 milioni decollano le prime 3 misure della Nuova Fase di Garanzia Giovani Campania. Si tratta delle misure di Tirocinio extracurricolare, Assunzione e formazione , Catalogo formativo.

Una nuova stagione di opportunità per i giovani, anche fino a 35 anni , che potranno migliorare le proprie competenze con programmi formativi tarati sulle reali esigenze di mercato ed ambire ad opportunità lavorative.

"Con la prima Fase di Garanzia Giovani- dichiara l'assessore Sonia Palmeri, con il bonus occupazionale per i datori di lavoro che assumono giovani NEET sono state realizzate ad oggi oltre 40.500 nuove assunzioni e sono nate circa 600 piccole aziende da giovani under 30.

Un grande successo che sono certa ripeteremo con le nuove misure". "I nuovi avvisi destinatati alla formazione - aggiunge l’Assessore alla formazione Chiara Marciani - prevedono novità importanti: non più un catalogo formativo slegato dalla realtà territoriale, ma opportunità formative frutto di un lavoro sinergico tra formazione e mondo del lavoro per immaginare e realizzare percorsi individuali e collettivi volti a creare professionalità richieste dal nostro territorio".