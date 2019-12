Porta Ovest, Messineo: "Niente ritardi nei lavori" "Andiamo comunque avanti con le modalità di scavo tradizionali"

Non ci sarà alcun rallentamento per quanto riguarda il cantiere di Porta Ovest, lo ha precisato Francesco Messineo, segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale. I dubbi erano sorti dopo la cerimonia al cantiere che dovrà collegare il porto di Salerno con gli assi autostradali, in seguito all'entusiasmo era arrivata la doccia fredda della società Autostrade Meridionali per la realizzazione della galleria.

Tutto per una mancata intesa sull'utilizzo di cariche esplosive per l'esecuzione dei lavori. Il fatto che non ci sia una convenzione potrebbe influire sulla tempistica ma Messineo precisa: “Si è ipotizzato l'utilizzo di una diversa tecnica di scavo, l'uso di queste microcariche esplosive per dare un'ulteriore accelerazione all'avanzamento del cantiere, rispetto a questo la stipula prossima con la convenzione Società Autostrade rappresenterà una condizione necessaria, un importantissimo presupposto affinché questa modalità di lavoro venga utilizzata ma non basta, c'è da convocare poi una conferenza di servizi per accogliere tutti gli altri pareri legati a questa tecnica”.

Messineo precisa inoltre che “In base al programma andiamo avanti con la modalità di scavo tradizionale e speriamo poi di poter imprimere questa ulteriore accelerazione”.