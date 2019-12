Metro Stadio Arechi-Aeroporto, il sindacato: subito al lavoro Dopo il via libera del Ministero dell'Ambiente, Vicinanza (Cisl) avverte: "Cantierizzare l'opera"

Via libera dal ministero dell’Ambiente al prolungamento della metropolitana tra lo stadio Arechi e l’aeroporto di Salerno. Dopo l’ok degli uffici di Governo, i sindacati commentano con soddisfazione l’ulteriore passo avanti per un’infrastruttura fondamentale per il territorio.

“Quest'opera consentirà un rapido collegamento tra la città di Salerno e l'aeroporto con significativi benefici a livello ambientale poiché è logico prevedere la riduzione del traffico veicolare privato - afferma Giuseppe Vicinanza, della Filca Cisl -. È da anni che aspettiamo questo tipo di intervento, fondamentale per rendere la nostra provincia un territorio che va nella direzione di uno sviluppo ecosostenibile. È scontato che tale opera consentirà enormi passi in avanti dal punto di vista dell'incremento dei servizi per i tanti turisti che preferiscono visitare il nostro territorio sempre più ambito nel periodo estivo, per via delle splendide coste, e nel periodo autunno/inverno per l'ormai tradizionale evento delle Luci d'Artista”.

Resta comunque alta l’attenzione per avviare i lavori: “Auspichiamo che ben presto quest'opera sia cantierizzata, per dare respiro a lavoratori ed aziende del settore delle costruzioni che da anni soffrono la crisi, e che nel frattempo si concretizzi anche il progetto, di cui pure siamo in attesa da tempo, del prolungamento della metropolitana fino al campus universitario. Ciò, siamo sicuri, farà del nostro territorio una provincia sempre più europea”, la convinzione di Vicinanza.

Ad esprimere soddisfazione è stato anche il primo cittadino di Potecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, che ha sottolineato l'importanza del progetto per la città, rendedola facilemente raggiungibile e creando un collegamento con ospedale, università ed aeroporto: "Va in porto il progetto di una Pontecagnano Faiano destinata a rompere i confini territoriali e ad aprirsi ad una realtà sempre più estesa, ma al tempo stesso più facilmente raggiungibile. Con la metropolitana e l'aeroporto, ci candidiamo ad essere centro della Provincia, e non solo".