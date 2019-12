Dall'Università al mondo del lavoro: presentato il progetto Presso l'ateneo di Fisciano l'incontro con l'assessore regionale Sonia Palmeri

Presso la sala stampa “Biagio Agnes” dell'ateneo di Salerno si è tenuta la presentazione del network “Unisalumni”, la piattaforma che consente ai laureati salernitani di entrare in contatto e condividere esperienze ed informazioni da e per il mondo del lavoro. Ad illustrare il progetto questa mattina il rettore Vincenzo Loia, il delegato al placement d’ateneo Francesco Colace e l’assessore regionale al Lavoro e alle Risorse Umane Sonia Palmeri.

"Gli alumni fanno parte delle nostre radici perché sono stati nostri studenti e che, anche in seguito ai loro diversi percorsi professionali, mantengono questo legame verso, profondo e di collaborazione con l’Università - ha sottolineato il rettore -. L’Ateneo è un mondo aperto che si arricchisce anche con le energie esterne, le persone, la loro creatività e le connessioni".

La presentazione della piattaforma "Alumni" è stata anche l’occasione per fare un bilancio sulle attività di placement messe in campo dall’Ateneo, con il suo servizio pacement, nel corso degli ultimi anni. "Il nostro Placement ha voluto costruire una rete tra l’Ateneo, le imprese, le istituzioni del mondo del lavoro e naturalmente i nostri studenti e i laureati - ha aggiunto Francesco Colace -. Vogliamo completare la rete complessiva che abbiamo messo in piedi, arricchiednola anche con il patrimoio culturale che arriva dai nostri ex studenti, laureati e ormai professionisti nel mondo dl lavoro". A seguire la presentazione delle esperienze di lavoro di alcuni tra i laureati di sccesso dell’Ateneo, cui è stata anche consegnata una copia del Book “UnisAlumni. Le storie di lavoro dei laureati Unisa”.

L’assessore Sonia Palmeri, nel concludere la mattinata, ha detto che "Molto spesso sono stata ospite di questo campus e ho avuto modo di illustrare agli studenti in uscita le misure regionali messe in campo a favore del sostegno dei laureati, dei giovani imprenditori e di chi è più avanti in età. Questo ateneo è sempre stato molto attivo sia a grantire opportunità di orientamento importanti per l’inserimento al lavoro degli studenti, sia a costruire una rete utile tra tutti gli attori protagonisti del mondo dell’occupazione", le parole dell'esponente della giunta di Palazzo Santa Lucia.