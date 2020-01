Vertenza Treofan, Befana nello stabilimento per i lavoratori Incontro con deputati, consiglieri regionali, sindaco e presidente Asi: "Vogliamo risposte"

Faccia a faccia tra lavoratori e parlamentari per valutare i possibili sviluppi della vertenza Treofan. I deputati Anna Bilotti e Cosimo Adelizzi hanno incontrato questa mattina, insieme al consigliere regionale Michele Cammarano, i lavoratori della Treofan di Battipaglia, che hanno trascorso nello stabilimento la mattina dell'Epifania e con i quali i tre esponenti del Movimento 5 Stelle hanno discusso a lungo. Presenti anche il deputato di Leu Federico Conte, il presidente dell'Asi Antonio Visconti e il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese.

Al centro del confronto le prospettive per lo stabilimento, alle prese con una situazione di oggettiva incertezza. Anche perché la cassa integrazione sta per scadere e ancora non ci sono novità sul processo di reindustrializzazione.

"Nei giorni scorsi ho già indirizzato al Ministero dello Sviluppo economico la richiesta di un incontro - ha commentato Anna Bilotti -, per avere aggiornamenti sullo stato dell'interlocuzione con Jindal e sui tempi di convocazione del nuovo tavolo ufficiale tra le parti, che dovrebbe tenersi prima di fine mese. So che il governo è impegnato a mettere in campo tutte le iniziative possibili per arrivare a una soluzione, che richiami gli imprenditori a un'assunzione di responsabilità e scongiuri l'attivazione della procedura di licenziamento dei lavoratori. Da parte mia continuerò a monitorare la vicenda in maniera costante, facendo tutto quanto è nelle mie prerogative per la salvaguardia dei posti di lavoro", le parole dell'esponente 5 Stelle.

Dal canto loro, le maestranze - che già nei giorni scorsi avevano preso pubblicamente posizione - hanno reiterato la richiesta di un tavolo urgente al Mise per discutere delle prospettive dello stabilimento della Piana del Sele.