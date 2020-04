Turismo nel Cilento, si pensa agli Holiday Bond per la fase 2 La proposta del sindaco di Pollica e delegato Anci, Stefano Pisani

“Holiday Bond” per il Cilento nella fase due. La proposta arriva dal sindaco di Pollica e delegato Anci, Stefano Pisani. Si tratta di un voucher per l’acquisto anticipato delle vacanze che, secondo un documento inviato dall'Associazione dei Comuni al ministro Dario Franceschini perchè analizzi la soluzione, sono in grado di "sostenere economicamente il settore turistico, stimolando la domanda prossima e futura. In questo modo si potrebbe supportare la ripresa delle imprese turistiche, contribuendo alla finanza delle Pmi senza aumentare il debito pubblico del Paese. -Il funzionamento del meccanismo verrebbe affidato ad una piattaforma tecnologica connessa con l'Agenzia delle Entrate sulla quale si registrano le aziende che vogliono ricevere il bond e si registrano i cittadini per comprare la loro vacanza della quale usufruire tra quando si chiuderà la crisi sanitaria e fino a dicembre 2022.

“Quando il cittadino compra il bond, cioè la sua vacanza anticipata – ha spiegato il primo cittadino - lo dichiara in dichiarazione dei redditi, come si fa con l'acquisto dei farmaci, e ottiene una detrazione che può variare tra il 19 e il 26%". Viene associato uno sconto del 30% che dovrà essere praticato dagli imprenditori che riceverebbero, subito, la liquidità per fronteggiare il dopo emergenza.

Tutte le entrate derivanti dagli Holiday Bond saranno defiscalizzate, “in modo da garantire un supporto al settore e stimolare la scontistica a favore dei turisti". Dunque la vacanza verrebbe a costare il 50% in meno.