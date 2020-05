Coldiretti: riapre il mercato Campagna Amica Torna la struttura di Sant'Apollonia

Dopo circa due mesi di chiusura per l’emergenza coronavirus, riapre martedì 26 maggio il mercato Campagna Amica a Sant’Apollonia, nel cuore del centro storico di Salerno. La struttura Coldiretti sarà aperta ogni martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 20. Dall’ortofrutta ai formaggi, dai salumi ai legumi, dai prodotti da forno, al vino, olio evo, nocciole e miele, il Mercato tornerà ad animare il centro storico di Salerno. “Il tutto – spiega il direttore Enzo Tropiano – nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in vigore per garantire la sicurezza sia degli operatori che dei consumatori; dall’obbligo di indossare mascherine e guanti, al rispetto delle distanze di sicurezza, fino alla presenza di dispositivi per l’igienizzazione delle mani.

“Dopo l’estate, speriamo di poter riprendere anche le visite guidate per le scuole – continua Tropiano – un’iniziativa che ha riscosso molto successo nei primi due mesi del 2020 e che ha di fatto confermato Sant’Apollonia luogo di educazione ad un’alimentazione corretta, al cibo sano e alla dieta mediterranea.

Il Mercato di Sant’Apollonia, per la straordinaria suggestione del sito, rappresenta il luogo ideale per proseguire con successo la narrazione dell’agroalimentare italiano che stiamo già portando avanti da tempo”. Un sito particolare che, oltre ad ospitare una vetrina - mercato, allestita dai bravissimi artigiani della Bottega San Lazzaro, costituisce un luogo di aggregazione e di incontro dove acquistare prodotti e partecipare a laboratori, degustazioni e mostre: uno spazio fatto di impresa e di cultura.