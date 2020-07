Focus socio economico, la nuova sfida per Battipaglia Primo rapporto elaborato da Fondazione Cassa Rurale e Banca Campania Centro

Un’analisi socio economica del territorio di Battipaglia per rilanciare e sostenere i vari settori colpiti dalla crisi economica post Covid. A Battipaglia la Fondazione Cassa Rurale e Banca Campania Centro hanno realizzato per la prima volta il rapporto presentato questa mattina presso la sala soci di Banca Campania Centro.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti il presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa della Fondazione. «Pensiamo a quello che può rappresentare nel futuro. Un’opportunità importante per il territorio. Un impulso per la città di Battipaglia che sarà zona pilota. Il progetto creerà una cabina di regia per dare indicazioni ai giovani».

«L’attenzione al territorio è alta e la Banca di credito cooperativo è tradizionalmente vicina alla gente - ha detto il direttore della Cooperativa di Credito Fausto Grosso - l’indagine deve essere un monitoraggio proprio per poter rispondere alle esigenze delle persone e di conseguenza la banca, essendo un osservatorio naturale, potrà mettere a disposizione i dati».

«Proveremo a realizzare una fotografia di alcuni comparti della società battipagliese - ha dichiarato Federico Del Grosso presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia - al fine di consentire di avere un progetto, un’idea e una visione per sconfiggere la crisi economica attuale. Noi vogliano essere uno strumento non la soluzione e attraverso la conoscenza vogliamo provare a contribuire a rilanciare l’economia di Battipaglia».

Presente questa mattina anche il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese. «Battipaglia ha tre filoni da cui ripartire, quello industriale, agroalimentare e turistico - ha detto il primo cittadino - E, dunque, quando vediamo queste iniziative che aiutano il territorio, ben vengano, perché la cooperazione tra politica, forze sociali, imprenditori contribuiscono sempre allo sviluppo del territorio».