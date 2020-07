Disabili e inserimento lavorativo, ecco i progetti finanziati Dopo la raccolta fondi di Confindustria e Comunità salernitana, via libera al bando

Si è concluso l’iter di assegnazione per il finanziamento di 7 progetti finalizzati a favorire percorsi di inserimento lavorativo per disabili. A seguito della raccolta fondi realizzata dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno e dalla Fondazione Comunità Salernitana, è stato lanciato un bando per enti e organizzazioni private senza scopo di lucro che avessero competenza ed esperienza nell’inserimento sociale di persone con disabilità.

I progetti vincitori - che si realizzeranno all’interno del territorio della provincia di Salerno - prevedono percorsi di inserimento lavorativo in quanto strumenti idonei a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio, sperimentando “work experience” che favoriscano l’acquisizione di conoscenze e competenze da parte dei partecipanti.

Di seguito l’elenco dei progetti vincitori:

Coop. Natura SOLIDALE (L’integrazione con la natura)

Una Speranza – OdV (Laboratorio Solidale)

Coop. Stalker (Non perché tutti siano uguali ma perché tutti abbiano uguali diritti)

Pro Handicap Anche Noi – OdV (Il Mare è di tutti)

L’Abbraccio – OdV (Mettiamoci il cuore – Lo spreco come risorsa)

"Nel solco di uno degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda globale 2030 - afferma Pasquale Sessa, past president del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno - che prevede di incentivare un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, abbiamo inteso promuovere e sostenere azioni che rafforzino le politiche di inserimento sociale e lavorativo di persone molte volte invisibili ed escluse anche dal mercato del lavoro".

"I progetti selezionati - sottolinea Antonia Autuori, presidente della Fondazione Comunità Salernitana - permetteranno a persone con difficoltà intellettive di sperimentare percorsi formativi al fine di acquisire esperienze che potranno rivelarsi utili per una futura attività lavorativa".