Focus socio-economico su Battipaglia, confronto tra esperti Prima tappa (digitale) dell'evento promosso dalla Fondazione Cassa Rurale e Banca Campania Centro

Si terrà il 6 novembre alle ore 18, in modalità digitale, la prima tappa del “Focus socio-economico sulla città di Battipaglia”, promosso da Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia e Banca Campania Centro e realizzato da Fondazione Saccone con il patrocinio di Confindustria Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, Consorzio ASI di Salerno.

Il meeting ha l’obiettivo di presentare le attività del Focus e portare a conoscenza degli imprenditori di Battipaglia l'avvio dell'indagine statistica - da sviluppare in collaborazione con il CELPE dell'Università degli Studi di Salerno - finalizzata a comprendere e analizzare lo scenario economico del territorio.

Gli imprenditori saranno chiamati a portare le proprie esperienze e contributi alla ricerca, che confluirà nella pubblicazione del "Primo Rapporto Socio Economico sulla Città di Battipaglia". Un valido strumento per enti e istituzioni al fine di attivare azioni programmatiche per il rilancio e la crescita del territorio.

L’incontro si aprirà con i saluti introduttivi di Fausto Salvati, Direttore Generale di Banca Campania Centro, con un intervento dal titolo “L’impegno della banca di credito cooperativo al servizio delle imprese del territorio”, e di Rosa Maria Caprino, Consigliera Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, sul tema “Il Focus Socio Economico come opportunità di ascolto e sviluppo del mondo imprenditoriale”.

A seguire interverranno: Giorgio Scala, Presidente Fondazione Saccone, che parlerà del “valore della rete nella comprensione delle dinamiche socio economiche”; il responsabile del progetto Salvatore Farace, docente dell’Università degli Studi di Salerno - CELPE Centro interdipartimentale per la valutazione delle Politiche Economiche e del Lavoro; Lina Piccolo, Presidente Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno, che porterà la visione degli industriali per il rilancio del comparto; Antonio Visconti, Presidente Consorzio ASI Salerno, che approfondirà il tema delle “prospettive di sviluppo dell’area industriale di Battipaglia alla luce delle Politiche Regionali e Nazionali”. Per iscriversi e partecipare fondazionesaccone.it.