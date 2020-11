L'assessore regionale Caputo visita l'azienda Terra Orti Occasione per scoprire da vicino una eccellenza del territorio

Visita in provincia di Salerno per l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo, ospite di Coldiretti e della cooperativa di produttori Terra Orti. È stata l'occasione per scoprire più da vicino un'eccellenza del territorio e per discutere di sviluppo dell'agroalimentare in provincia di Salerno e non solo.

A fare gli onori di casa, il presidente di Terra Orti Alfonso Esposito, il direttore regionale di Coldiretti Salvatore Loffreda e di Salerno Enzo Tropiano, il presidente provinciale Vito Busillo. In visita anche il presidente della commissione regionale Bilancio Franco Picarone.

"Un incontro proficuo per impostare le strategie più adatte a individuare un percorso di crescita stabile e duraturo per la nostra agricoltura - affermano i vertici di Coldiretti - con l'assessore regionale Caputo da subito abbiamo avviato una collaborazione con proposte concrete e progetti sinergici, affinché si possano superare ostacoli e rallentamenti che in passato hanno caratterizzato la gestione della Campania e ai quali si sono sommate, nell’ultimo periodo, tutte le difficoltà generate dall’emergenza sanitaria, che hanno pesantemente colpito le nostre imprese. L'obiettivo è rilanciare l'azione sfruttando al meglio le risorse Psr a disposizione”.