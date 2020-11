L'e-commerce Cishoppo.it al tempo del Covid19 Loffredo: "La piattaforma è già attiva per la promozione del commercio online"

"Ho ricevuto segnalazioni circa l'esigenza di realizzare una piattaforma online per consentire acquisti a distanza nelle boutique salernitane. Apprezzo la lodevole iniziativa e lo spirito con cui mi viene richiesta da parte di gruppi politici che, evidentemente, sono quantomeno in ritardo". Sono le parole dell'assessore al commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo,

"La piattaforma tanto desiderata è già attiva da mesi per la promozione del commercio on line - specifica Loffredo - Si chiama CISHOPPO ed è stata istituita d'intesa con le associazioni di categoria ed ha raccolto già centinaia di adesioni. Siamo concentrati da sempre sul sostegno al commercio e la valorizzazione dei prodotti made in Salerno. E noto con piacere che la stessa idea (con mesi e mesi di ritardo) sia venuta ad altri. È solo la conferma che la nostra proposta era giusta".

Intanto sulla questione è intervenuto il consigliere comunale Antonio Cammarota: "Com’è noto, quale capogruppo de La Nostra Libertà, con puro spirito costruttivo, avevo proposto nei giorni scorsi l’attivazione di una grande piattaforma on line e facebook del commercio salernitano per la valorizzazione e la vendita dei nostri prodotti e la promozione di buoni acquisto per lo shopping natalizio.

Non sfugge che l’amministrazione comunale ha attivato da tempo una piattaforma on line e che altre iniziative sono in essere, ma è di tutta evidenza che esse sono insufficienti, inefficaci, parziali. Occorre invece uno straordinario e urgente sforzo unitario di tutti, delle istituzioni e delle associazioni di categoria, per istituire la piattaforma web del commercio salernitano, il grande centro commerciale on line ufficiale della città di Salerno - spiega Cammarota - di tutti e per tutti, con la pagina sponsorizzata su facebook e quindi di facile accesso, per acquistare come su Amazon e regalare per Natale buoni dei nostri esercenti; con un grande lancio pubblicitario istituzionale e un testimonial di eccezione, come Rocco Hunt.

Uno sforzo che varrà anche dopo la pandemia - conclude - per caratterizzare la nostra economia e realizzare finalmente il marchio a tutela del commercio salernitano, e quindi l’identità e l’appartenenza della nostra terra a fronte delle sfide della globalizzazione".