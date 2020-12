Vendere online, al via webinar per i commercianti di Salerno Palazzo Innovazione e Virvelle insieme per supportare le attività del territorio

Da Lunedì 30 novembre al 21 Dicembre, Palazzo Innovazione e Virvelle hanno organizzato una serie di cinque webinar online da due ore per supportare i commercianti e favorire il loro ingresso nel mondo del digitale con una serie di appuntamenti creati per dare delle indicazioni pratiche per accrescere il proprio business on line.

Dopo il primo appuntamento dello scorso 30 novembre “Perché vendere online”, ecco i prossimi incontri: dal 2 Dicembre “Instagram Business”, trucchi e suggerimenti accattivanti, per far riconoscere il proprio shop online, essere competitivi sul social di immagini più famoso. Mercoledì 9 dicembre seguirà “Vuoi vendere su Facebook?”, avremo tutte le risposte alle domande: “Come espando il mio business? Posso usare i miei contatti per far conoscere la mia nuova attività”?

“Come vendere su Youtube” in programma mercoledì 16 dicembre tutte le informazioni utili per uno dei canali video per eccellenza. Lunedì 21 dicembre, sarà da volta di “Come vendere con i Marketplace” per gestire un’attività di vendita in uno dei “Centri commerciali online” per eccellenza, quali sono i metodi? Come allestire la propria vetrina? Come differenziarsi dai competitor?

“Abbiamo sentito l’esigenza di renderci disponibili nel favorire l’acquisizione di competenze necessarie, oggi più che mai, a supporto delle attività commerciali, messe a dura prova dalla pandemia” – spiega Mario Vitolo, Managing Director di Virvelle e, aggiunge Alessandra D’Amelia, General Manager di Palazzo Innovazione “La nostra intenzione è quella di dare, secondo quelle che sono le nostre peculiarità, un supporto e un’opportunità concreta a chi sta in questo momento gestendo una fase delicata della nostra storia”. I webinar si terranno live tramite piattaforma Zoom e mandati online in replica sui canali social di Virvelle e Palazzo Innovazione. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti. Prenota la partecipazione consultando il sito: https://www.virvelle.com/academy/marketing/come-vendere-on-line/