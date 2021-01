Strategie anti crisi: la sfida di SaCar Forni Giacomo Sessa: "Abbiamo una storia antica, solida e brillante da sempre"

“Abbiamo messo in campo delle strategie per superare una fase difficile come quella che tutti stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid 19 in corso”. Giacomo Sessa, amministratore unico della SaCar Forni, azienda di Baronissi da 60 anni nel settore della produzione di attrezzature per la ristorazione, pasticceria e prodotti da forno, racconta un percorso intrapreso per reinventarsi.

“Si tratta di iniziative per promuovere il nostro marchio e darci una marcia in più nella fase di ripresa. Vogliamo proporre ancora una Sacar frizzante e dinamica, nonostante il rallentamento che tutto il settore economico sta vivendo in questi mesi” precisa Sessa. “La SaCar è presente con le sue attrezzature anche in una serie tv sulla pizza dedicata alle donne “Pizzagirls”, in onda sul canale Mediaset La 5, con la partecipazione di tanti ospiti. Ha messo a disposizione i forni necessari per la manifestazione.

“Stiamo realizzando stage in remoto con varie maestri testimonial del settore pizza, pane e pasticceria per proporci ancora sul futuro – racconta l'amministratore unico - stiamo incentivando anche i mercati esteri.

Siamo stati presenti ad una fiera a Mosca con un nostro distributore, distribuzioni anche a Dubai, in Katar, ad Abu Dhabi, format in Ungheria, in Francia e in Germania. Ci stiamo muovendo dunque in tutto il mondo per creare un futuro migliore: questa è la nostra strategia. Un'azienda ora alla seconda generazione mentre la terza sta già facendo esperienza per il passaggio di testimone. “Abbiamo una storia antica solida – racconta Sessa - con alti e bassi anche per le crisi sociali che si sono succedute nel tempo, ma abbiamo sempre traghettato con risultati brillanti la nostra impresa”.