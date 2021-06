L'Agenzia per il lavoro MCG sconfigge il Covid: 300 giovani occupati Durante la pandemia l'istituto ha anche formato 200 dipendenti

A partire dal 1° luglio, con l’interruzione della cassa Covid e lo sblocco dei licenziamenti si prevede che saranno tra le 500 mila e i 2 milioni le persone che perderanno il lavoro. Un vero e proprio dramma sociale ed economico per il nostro Paese.Alla luce di questo scenario, reskilling e upskilling diventano le parole chiave per la necessaria ripartenza delle imprese e per salvare migliaia di posti di lavoro.Digital transformation, innovazione e soft skills sono più che mai i temi principali della formazione aziendale.

"Oggi più che mai è necessario e doveroso rispondere a questa emergenza attraverso attività mirate di formazione e riqualificazione dei lavoratori, anche attraverso le misure messe a disposizione dalle Istituzioni, quali Fondo Nuove Competenze e Formazione 4.0 rivolti alle aziende e il programma Yes I Start Up per la creazione di nuove imprese. Noi di MCG, infatti, in questo periodo di emergenza abbiamo formato oltre 200 lavoratori che hanno acquisito nuove competenze e inserito oltre 300 giovani nel mondo del lavoro - sottolinea Lucia Agosti, responsabile direzione dei servizi formativi e per il lavoro di MCG Consulting -. Le attività di MCG da sempre sono orientate alla formazione di nuove figure professionali in linea con le esigenze del tessuto economico-produttivo del territorio e all’inserimento lavorativo dei giovani".

In oltre dieci anni di attività MCG ha raggiunto importanti risultati nei settori in cui opera, tra questi, formazione professionale, consulenza aziendale e ricerca e selezione del personale, diventando un punto di riferimento sul territorio provinciale e regionale.

"Gli ultimi mesi hanno rappresentato una sfida anche per noi, in termini di organizzazione dei processi aziendali e di sviluppo dei percorsi formativi ma i risultati ottenuti sono per noi un orgoglio. Abbiamo attivato circa 190 tirocini per l’inserimento lavorativo e oltre 70 tirocini per l’inclusione sociale di persone svantaggiate e disabili, nell’ambito del programma Garanzia Giovani abbiamo inserito nel modo del lavoro oltre 100 giovani "neet", coinvolto circa 20 giovani in percorsi formativi per l’avvio di nuove imprese, e attraverso i bonus Formazione 4.0 abbiamo formato i dipendenti di oltre 20 aziende - spiega Lucia Agosti – Ad oggi, tante le aziende che si sono rivolte a noi per formare i propri dipendenti attraverso il credito di imposta 4.0 e altri fondi".

Ed è proprio per continuare a garantire il proprio supporto alle aziende, per costruire progetti di autoimprenditorialità e agevolare l’inserimento lavorativo dei "neet", che MCG ha riorganizzato il proprio sito web, trasformandolo in un hub digitale costantemente aggiornato con le opportunità, i percorsi, gli approfondimenti e le novità relative al mondo della formazione e del lavoro, rivolte ad aziende e cittadini. Inoltre, in occasione del suo decennale, MCG ha rinnovato la propria brand identity per consolidare i valori aziendali e comunicare in modo efficace le proprie aree di business.