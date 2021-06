Eboli, Coldiretti; avviso pubblico per accedere ai voucher per le donne “Domande entro il 20 giugno”

È stato bandito l’avviso pubblico per l'erogazione di buoni servizio-voucher destinati a donne in età lavorativa, disoccupate e occupate, residenti nell'Ambito S3 (Comuni di Eboli, Altavilla Silentina, Campagna, Contursi, Oliveto Citra, Postiglione, Serre, Sicignano) utili per l'acquisto di posti in servizi di cura socio educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi.

I voucher vengono erogati nell'ambito del progetto “Organizzare il Tempo e il Lavoro delle donne”, organizzato dalla ATS Federazione Provinciale Coldiretti Salerno (Capofila), Ambito S3, Società I&S Investimenti e Sviluppo Srl e Cooperativa Sociale "Astronave a pedali". La domanda va presentata entro il 20 giugno direttamente presso la sede della Federazione Provinciale Coldiretti di Salerno (via Giovanni Santoro 10) o presso il protocollo del Comune di Eboli o mediante Pec.

L’obiettivo è implementare una forma di agricoltura che si basi sulla collaborazione con il mondo del terzo settore, in un’ottica di sviluppo della multifunzionalità capace di incrementare il reddito locale nonché l’occupazione. Le varie azioni e sperimentazioni del progetto, dunque, sono rivolte alle donne, alle famiglie, ai soggetti pubblici e alle imprese del territorio dell’Ambito S3 e sono finalizzate allo sviluppo di un nuovo “welfare” che, ampliando l’offerta dei servizi alla persona, individua anche l’agricoltura come produttrice di beni e servizi pubblici e non solo di prodotti di qualità.