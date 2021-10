Paola Vecchione è la nuova presidente della Cooperativa Agrimercato di Salerno Succede a Giuseppe Candela che ha guidato la cooperativa nell’ultimo biennio

Paola Vecchione è la nuova presidente della Cooperativa Agrimercato di Salerno che si occupa di promuovere l’attività di vendita diretta e organizzare i mercati di Campagna Amica, con l'obiettivo di moltiplicare i momenti di filiera corta sul territorio. Paola Vecchione è laureata in Tecnologie alimentari all’Università “Federico II” di Napoli ed è titolare dell'azienda agricola Mieli dall'Agro. Succede a Giuseppe Candela che ha guidato la cooperativa nell’ultimo biennio.

“L’impegno andrà sempre più nella direzione della crescita dei Mercati Campagna Amica – sottolinea Paola Vecchione – per rafforzare le opportunità d’incontro tra produttori agricoli e cittadini. Un mercato di Campagna Amica consente, infatti, di fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, sempre freschi e di origine garantita. In questi anni l’Agrimercato si è sempre posto come interlocutore delle amministrazioni sensibili a queste nuove opportunità di filiera corta, che speriamo possano moltiplicarsi e crescere sempre più”.

“Siamo felici che la scelta del nuovo presidente di Agrimercato sia ricaduta su Paola Vecchione – sottolinea il direttore di Coldiretti Enzo Tropiano – una giovane imprenditrice agricola che sin dall’inizio ha scommesso sui mercati e sulla necessità di creare una rete tra il mondo rurale e le città. L’obiettivo è di far crescere sempre più i mercati contadini che sono non solo luogo di consumo, ma anche momento di educazione, socializzazione, cultura e solidarietà”.