Camera di Commercio: esposto della Claai Salerno in Procura

Camera di Commercio, le nuove elezioni finiscono in procura. La Claai Salerno, dopo esser stata esclusa dal seggio a causa di un CD danneggiato ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica in merito a quanto accaduto.

"La procedura di rinnovo delle Camere di Commercio, come da legge nazionale, avviene attraverso l’assegnazione di seggi distribuiti in maniera proporzionale al numero di iscritti per ogni associazione di categoria e tale dato viene comunicato dalla stessa associazione agli uffici preposti mediante supporto CD criptato, così come da specifica richiesta", si legge nella nota inviata dall'associazione. La Claai, attraverso il suo legale, avvocato Maria Maddalena Gaeta, chiede “la prosecuzione delle indagini a carico della CCIAA di Salerno per far luce sulla vicenda inerente l’assegnazione dei seggi nell'ambito della procedura di rinnovo del consiglio camerale".

Stando alle dichiarazioni del responsabile del procedimento: "Il secondo CD, trasmesso in data 20 luglio 2021, si trova presso la Regione Campania, dove sono depositati gli atti del procedimento di rinnovo del consiglio della CCIAA di Salerno". In data odierna la CLAAI ha formulato espressa istanza di accesso a tali atti, spiega l'avvocato: "In particolare è necessario acquisire materialmente il secondo CD del 20 luglio 2021 affinchè si esegua la perizia informatica necessaria per verificare la perfetta leggibilità del CD. Se così fosse il procedimento di rinnovo del consiglio della CCIAA di Salerno sarebbe irrimediabilmente viziato in quanto un seggio potrebbe essere assegnato al raggruppamento CLAAI, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio. E' necessario, inoltre, procedere alla audizione del tecnico informatico della CCIAA di Salerno che ha maneggiato il CD in questione”.