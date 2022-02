Zes, Salerno e provincia alla sfida dei progetti: "Opportunità decisiva" Il commissario Romano: saremo i primi in Italia a partire. De Luca jr: un sogno che si realizza

Il Museo degli Etruschi di Pontecagnano Faiano ha ospitato il confronto istituzionale sulle Zone economiche speciali. Una grande opportunità per la Campania e il territorio di Salerno e provincia, come sottolineato dai relatori che si sono avvicendati al tavolo: oltre al commissario regionale per le Zes, Giosy Romano, e al vicecapogruppo Pd alla Camera dei deputati Piero De Luca, erano presenti - tra gli altri - il presidente Asi Antonio Visconti, la guida della Provincia Michele Strianese, il vicepresidente di Confindustria Salerno Antonello Sada, il presidente di Unioncamere Andrea Prete ed il padrone di casa, il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara.

«Già pronti i bandi per i 136 milioni di euro a disposizione - ha fatto sapere il commissario Romano -, la Campania punta ad essere la prima Regione d'Italia a partire». Di questi, una cinquantina sono destinati alla provincia di Salerno.

Si sta anche ragionando sull'ipotesi di allargare l'area della fiscalità di vantaggio ad altri territori, così come sollecitato da più parti.

«Le zone economiche speciali sono uno strumento decisivo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Mezzogiorno. Stiamo lavorando da tempo su questa opportunità che oggi è diventata realtà. Le aree Zes sono tra le più convenienti d'Europa in cui avviare nuovi investimenti, per l'importanza delle semplificazioni amministrative e degli incentivi fiscali previsti, che si affiancano agli interventi infrastrutturali che si realizzeranno a breve grazie alle ulteriori risorse previste nel Pnrr per strade, porti, reti ferroviarie e logistica.Siama alla vigilia di una stagione che ci porterà a costruire un nuovo modello di Sud, fondato sul lavoro e sullo sviluppo. Un Sud che punta a recuperare i divari e a diventare locomotiva del rilancio dell'intero Paese», le parole del deputato Pd Piero De Luca.

