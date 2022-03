Eboli: Confesercenti e Unimpresa scrivono al Sindaco Conte "Portare al tavolo con Terna la questione dei ristori in bolletta per imprese e famiglie"

Dopo la riuscita iniziativa di venerdì 4 marzo, quando gli esercizi commerciali di Eboli hanno spento le luci dalle 19,00 alle 19,30, i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno trasmesso al Sindaco Mario Conte una PEC dove chiedono di portare in maniera decisa e convinta al tavolo con Terna la questione dei ristori in bolletta per imprese e famiglie.

Massimo Giusti di Unimpresa e Donato Santimone della Confesercenti chiariscono che la battaglia delle associazioni serve a dare fiato alle piccole imprese dopo la pandemia.

Il commercio elettronico, i fitti sempre alti, le tassazioni nazionali e locali stanno rendendo Eboli come altre città degli interi dormitori.

L'occasione di Terna deve servire a rendere le bollette più leggere per le imprese e le famiglie.

Eboli ha una occasione storica di attrattività : Zes, infrastrutture e energia meno cara possono rendere il territorio un vero eldorado per gli investimenti.