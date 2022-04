Confagricoltura Salerno mette in mostra a Berlino "l'hub del freddo" Il progetto presentato alla "Fruit Logistica", il più importante salone europeo dell'ortofrutta

Vetrina internazionale per l’hub del freddo di Battipaglia. Il progetto, che su iniziativa di Confagricoltura Salerno e Asi Salerno sorgerà nei suoli in parte destinati alla Sir e all’interporto mai realizzati, è stato presentato mercoledì, alle 12.30, al Fruit Logistica di Berlino, il più importante salone europeo per i produttori ortofrutticoli.

Un parterre d’eccezione per la presentazione del progetto, concepito proprio per garantire stabilità e potenziare la vocazione all’export internazionale delle produzioni agro alimentari della Piana del Sele. Sono intervenuti, infatti, il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti; il direttore per le politiche internazionali del Ministro politiche agricole, Luigi Polizzi; l’assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo; Marco Salvi, presidente Unacoa Spa e Fruitimprese; Gennaro Velardo, presidente Italia Ortofrutta; Fabio Massimo Pallottini, ceo Italmercati; Claudio Mazzini di Coop Italia e in rappresentanza delle organizzazioni promotrici Antonio Visconti, presidente Asi Salerno; Antonio Costantino, presidente Confagricoltura Salerno e Salvatore Scafuri, presidente Confcooperative Salerno.

Insomma, padrini d’eccellenza per tenere a battesimo un’iniziativa che sarà strategica per la Campania e il Mezzogiorno d’Italia, sorgerà su un’area dii oltre 300mila metri quadrati e prevede un investimento di 100 milioni di euro.