Sicurezza e Superbonus, la Filca Cisl Salerno: "Serve maggiore attenzione" Confronto tra attivisti e delegati per condividere le azioni messe in campo

Il gruppo dirigente della Filca Cisl provinciale ha incontrato attivisti e delegati per condividere le azioni messe in campo fino a questo momento e valutare le criticità del territorio, al fine di elaborare un’azione condivisa. "A breve sarà attivo un nuovo servizio di comunicazione a disposizione di tutti gli iscritti, un canale creato per dare informazioni in tempo reale sul mondo del lavoro edile”, ha spiegato Giovanni Passamano della Cassa Edile Salernitana che ha anche presentato Silvio Santoro, nuovo dirigente del gruppo salernitano.

I lavori sono stati moderati da Emanuela Faenza, restauratrice nel settore edile, attualmente impegnata in un cantiere Superbonus. Il responsabile dell’area Nord della Filca, Giuseppe Vicinanza ha sottolineato che "ancora troppe sono le imprese che non rispettano il contratto sia in termini di sicurezza che in termini economici. Infatti tuttora sono ancora tanti gli infortuni gravi e meno gravi che si verificano sui cantieri".

Marco Martino responsabile dell’area Sud si è invece soffermato sull’importanza "del confronto quotidiano", ritenendo fondamentale "l’aiuto degli attivisti e dei delegati". Il responsabile territoriale provinciale della Filca, Giuseppe Marchesano ha analizzato le prospettive e le problematiche di tutta la provincia, cominciando dal Superbonus, "volano di ripresa dopo la crisi decennale che aveva attanagliato il settore delle costruzioni". Marchesano ha ribadito anche l'importanza di completare varie opere, evidenziando quanto sia importante l’arrivo dei fondi del PNRR. Marchesano ha, infine, ringraziato il segretario nazionale e reggente della Filca Campania, Ottavio De Luca "per la fiducia posta nel gruppo dirigente salernitano che con la sua presenza ha portato nuove idee, esperienza e ritrovato entusiasmo".