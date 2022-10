Al via il progetto "Idee Cooperative", un aiuto per gli imprenditori Il progetto di Banca Campania Centro e Confcooperative Campania Comitato Territoriale Salerno

È stato presentato presso la Camera di Commercio di Salerno il progetto “IDEE COOPERATIVE” di Banca Campania Centro e Confcooperative Campania Comitato Territoriale di Salerno alla presenza di Andrea Prete, Presidente della Camera di Commercio di Salerno, Camillo Catarozzo, Presidente di Banca Campania Centro, Fausto Salvati, Direttore Generale di Banca Campania Centro, Salvatore Scafuri, Presidente di Confcooperative Comitato Territoriale di Salerno e Antonio Gesummaria, Presidente di Confcooperative Habitat Campania.

Le cooperative di comunità rappresentano un modello di innovazione sociale in cui i cittadini sono, allo stesso tempo, produttori e fruitori di beni e servizi che incidono in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità. Dall’analisi delle potenzialità del territorio salernitano è nato “IDEE COOPERATIVE”, un contest unico nel suo genere, tra i primi a livello nazionale, che si rivolge agli aspiranti imprenditori della provincia di Salerno che intendano costituirsi nella forma di cooperativa di comunità.

I progetti candidati potranno riguardare tutti i settori dell’economia e la produzione di beni e/o di servizi che contribuiscono attivamente allo sviluppo economico del territorio e ad una crescita sociale e culturale condivisa e co-progettata.

Al termine del concorso, un Comitato Tecnico Scientifico premierà i tre progetti migliori sulla base dell’innovatività, delle competenze, delle qualifiche e della completezza del team, della fattibilità e delle possibili ricadute positive sul territorio. I riconoscimenti assegnati prevederanno la copertura delle spese di costituzione della nuova cooperativa, i servizi di assistenza amministrativi, contabili, fiscali e di amministrazione del personale per due anni, l’accesso ad alcuni servizi di Confcooperative Campania Comitato Territoriale di Salerno e il tutoraggio di manager cooperativo per due anni.

Sarà possibile iscriversi esclusivamente via internet, scaricando il modulo disponibile sul sito www.bancacampaniacentro.it nella sezione “Idee Cooperative” e inviandolo, appositamente predisposto, alla casella di posta elettronica soci@campaniacentro.bcc.it fino al 14 dicembre.