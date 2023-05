Turismo, Salerno pronta al sold-out estivo: la Fenailp traccia le linee guida Spunti interessanti sono emersi dalla tre giorni dei Quadri Generali del Turismo Sostenibile

Si sono conclusi i primi Quadri Generali del Turismo Sostenibile in provincia di Salerno. L'iniziativa, promossa dalla Fenailp Turismo, è stata l'occasione per promuovere il territorio e riorganizzarlo in vista dell'ondata turistica prevista per la prossima estate. "Una tre giorni ricca di dibattiti costruttivi per promuovere un turismo sostenibile che rispetti l’ambiente, la cultura e le comunità locali", secondo il presidente nazionale della Fenailp Turismo, Marco Sansiviero. "Sono state molte le tematiche affrontate da cui emergono potenziali incredibili, fattori di successo e, purtroppo anche talune lacune da colmare. Pianificazione territoriale, nuovo modello di governance e maggiore attenzione ai dati sono, sicuramente, i tre elementi su cui, nell’immediato, bisogna puntare maggiormente", ha spiegato Sansiviero. "La Fenailp Turismo, su questo, ha idee chiare e proposte già pronte e definite, che intendiamo mettere a disposizione e sulle quali auspichiamo un confronto ed una discussione utile a costruire gli strumenti che servono al comparto per rilanciarsi ed affermarsi sui mercati internazionali. Spero che l’impegno profuso in questa occasione possa essere un incentivo per molti altri a promuovere un turismo più responsabile e sostenibile.

Insieme possiamo fare tanto e contribuire in maniera seria ad un futuro turistico, nella nostra Provincia, più ricco, consapevole e rispettoso“.