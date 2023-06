Torna la "Next Gen Summer School" promossa dalla Fondazione Saccone Il percorso formativo incentrato sul Digital Service Design

Dopo il successo della prima edizione, torna la “Next Gen Summer School”, l’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Saccone con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Confindustria Salerno e Fondazione Comunica. L’obiettivo è incentivare l’inserimento di giovani talenti under 35 in realtà aziendali del territorio attraverso percorsi d’alta formazione.

Sabato 10 giugno, alle ore 9.30, presso la sede della Fondazione Saccone a Montecorvino Pugliano - Pagliarone, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2023 del progetto.

Saranno presenti il presidente della Fondazione Saccone Giorgio Scala, la professoressa Bice Della Piana, docente dell’Università degli Studi di Salerno e coordinatrice delle aree di competenza Next Gen Summer School, Edoardo Gisolfi, coordinatore del CTS della Fondazione Saccone e delle attività della Next Gen Summer School e Mario Vitolo, managing director di Virvelle, partner tecnico della Next Gen Summer School insieme a 012factory, Gruppo Stratego e Palazzo Innovazione.

Sulla scia della prima edizione, che ha fatto registrare circa il 90% di placement dei partecipanti, il percorso formativo di quest’anno sarà nuovamente incentrato sul Digital Service Design per dotare i giovani talenti selezionati di competenze multidisciplinari che vanno dalla pianificazione e gestione delle attività di un team, alla gestione di processi di trasformazione digitale, compliance e governance, ad attività di comunicazione, infrastrutturali e di governo di tutti i touchpoint.

Sarà loro lanciata anche una sfida progettuale da parte dei Challenge Partner Asis, Cilento TLC, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Medaarch, Savino Solution S.p.A. e Russo Di Casandrino, da consegnare al termine del percorso grazie alle competenze acquisite.

Tale visione è stata condivisa da numerosi partner territoriali: Gruppo Stratego, Hubitat e Riba Sud (Special Partner), Alleanza Assicurazioni, Agenzia Carisma, Edil Pro, Grafica Metelliana (Friend Partner).

Anche quest’anno, i corsi della Next Gen Summer School saranno tenuti da docenti dell’Università degli Studi di Salerno, imprenditori di successo, esperti nel settore del digitale, del marketing e della comunicazione. Dal 12 giugno al 7 luglio, i talenti selezionati avranno l’opportunità di mettersi in gioco per potenziare le proprie skills e affacciarsi con maggiore consapevolezza al mondo del lavoro.