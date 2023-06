Gruppo giovani imprenditori Anicav, Rosanna Sellitto riconfermata presidente "La nostra missione sarà incentrata sulla formazione per promuovere l'industria conserviera"

Rosanna Sellitto, dell’azienda "Alfonso Sellitto Spa", è stata riconfermata all’unanimità presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Anicav per il prossimo biennio nel corso dell’assemblea svoltasi lo scorso 21 giungo presso la stazione sperimentale di Angri.

Rosanna Sellitto, 36 anni, componente del consiglio generale di Anicav, sarà affiancata da due vicepresidenti: Fiorita Salvati, dell’azienda Salvati Mario & C. Spa, e Federica Vitiello, dell’azienda Davia Spa.

Nel corso dell’assemblea è stato rinnovato anche il consiglio direttivo con l’elezione di Luciano Calabria (O Sole e Napule Srl), Diodato Ferraioli (La Doria Spa), Giulio Franzese (Giulio Franzese Srl), Gaetano Oliva (Sica Srl), Antonella Perano (Perano Enrico & Figli Spa) e Gennaro Rega (Agriconserve Rega Soc.Coop.Agr.).

“Ringrazio i colleghi che, confermandomi in questo importante incarico, hanno voluto rinnovarmi la loro fiducia - ha dichiarato Rosanna Sellitto subito dopo l’elezione -. La nostra mission sarà incentrata principalmente sulla formazione e la crescita di una nuova classe di imprenditori conservieri per una gestione ottimale del ricambio generazionale. Proseguirà, inoltre, il nostro impegno nel processo di digitalizzazione e innovazione delle nostre imprese e nell’ambito della responsabilità sociale con il progetto “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente” finalizzato a raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche, che da anni portiamo avanti con successo in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi”.