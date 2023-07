Carenza di mano d'opera specializzata, il grido d'allarme di Ance Aies Salerno Il presidente Napoli: Siamo davanti ad un'emergenza

Nel primo semestre del 2023 il settore delle costruzioni ha registrato un leggero calo degli investimenti: in particolare la riqualificazione degli immobili, con lo scadere degli incentivi per le unifamiliari ed il problema della cessione dei crediti incagliati ha subito una frenata, mentre è atteso un incisivo aumento delle opere pubbliche con l’avvio dei cantieri PNRR.

Basti pensare che degli 11,8 miliardi destinati alla Campania, il 30% circa è territorializzato nella provincia di Salerno per circa 3,039 miliardi, distribuiti su tutte le missioni.

"Il raggiungimento degli obiettivi di spesa del PNRR nel 2023 richiede uno sforzo senza precedenti, che coinvolge sia l’apparato pubblico, sia gli operatori privati. Al momento – sottolinea Fabio Napoli, presidente Ance Salerno - persistono le difficoltà che hanno di fatto determinato i ritardi rispetto alle previsioni di spesa del 2022, quali il caro materiali, la scarsa capacità amministrativa degli enti, soprattutto locali e la carenza di manodopera e di figure professionali qualificate”. Tema particolarmente sensibile quello della carenza di mano d’opera specializzata, “emergenza” alla quale la territoriale di Salerno sta provando a porre rimedio con azioni specifiche. Secondo le stime Ance Aies per i prossimi due anni ci sarà bisogno, con una netta prevalenza di manodopera giovanile, di circa 8.000 posti di lavoro tra 5.000 unità nel settore e altre 3.000 nei compartimenti collegati. In Provincia di Salerno la domanda delle imprese è rivolta principalmente ai giovani: in 23 casi su 100 le imprese prevedono che sarà arduo trovare i profili desiderati, ovvero operai specializzati e conduttori di impianti e macchine. Per rispondere a tale richiesta Ance Aies Salerno, in collaborazione con i suoi Enti Paritetici, Scuola e Cassa Edile, sta promuovendo il progetto della Scuola dell’Edilizia, che ha la finalità di formare la figura professionale dell’Operatore e/o Tecnico di cantiere e preparare i giovani all’inserimento nel mondo del lavoro in modo qualificato, al termine di un percorso formativo coerente con le caratteristiche delle aziende interessate.

Ma non è tutto. Ance Aies Salerno ha anche aderito ad un bando regionale per la formazione di geometri neo diplomati nella figura professionale denominata Tecnico Superiore della programmazione e della gestione dei cantieri. E’ stata infatti costituita la Fondazione ITS Casa Campania, progetto di alta formazione specialistica dei giovani diplomati e laureati, composta da 58 organismi pubblici e privati: istituti scolastici, associazioni di categoria, enti di formazione specializzati, enti pubblici e imprese edili.

“Lavoriamo insieme ad un percorso di crescita ed innovazione delle nostre imprese, utilizzando risorse e disponibilità messe a disposizione dal Governo e dalla Regione Campania per la formazione di tecnici nel comparto edile, puntando a curvare la loro specializzazione, definendo le figure e le skills più utili all'attuale mercato del lavoro, per guidare le attività di cantiere. Abbiamo lanciato un mese fa questo progetto ed i primi riscontri – conclude Fabio Napoli – sono confortanti, segno evidente che esiste sicuramente un punto d’incontro tra la domanda e l’offerta”.