Dalla Regione via libera al Distretto urbano del commercio di Salerno Il sindaco Napoli e l'assessore Ferrara: grande opportunità di crescita per la città

La Regione Campania ha riconosciuto il Distretto urbano del commercio "Salernum" del Comune di Salerno. L'intento è quello di valorizzare il commercio come fattore di promozione economica ed occupazionale in sinergia con turismo, artigianato, servizi, rigenerazione urbana.

"L'istituzione del Distretto Salernum - dichiara il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - è un'importante opportunità per la nostra città. Grazie alla Regione Campania che ha approvato e sosterrà questo importante programma in virtù della qualità del progetto ed dei soggetti coinvolti. Stiamo conoscendo una fase importante di crescita della presenza di turisti e visitatori. Dobbiamo esser capaci di fare sistema per migliorare l'attrazione della città e la qualità dei servizi. Dobbiamo lavorare insieme per il bene di Salerno moltiplicando le opportunità d'impresa e lavoro".

L’Accordo di distretto “Salernum” è stato sottoscritto da Comune di Salerno, Confcommercio Campania, Confesercenti Campania, Camera di Commercio – Salerno, CNA Salerno, Fenailp, Unione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Salerno, Confcooperative Campania, Casartigiani Salerno, Distretto Turistico Alberghiero Riviera Salernitana, Associazione Communication Turismo Eventi, Associazione Italia Eventi, Società QS & Partners Snc di Quagliano Vincenzo & C., Società Globus 2000 Srl, Dentro la Notizia, Fili d’Erba, Anfe Salerno Aps.

"Il riconoscimento - spiega l'assessore alle attività produttive Alessandro Ferrara - consentirà al Distretto "Salernum" di poter accedere ai finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi e delle iniziative: governance e sviluppo, marketing e promozione integrata, eventi, accessibilità e mobilità, fruibilità spazi pubblici sicurezza".