"Infominds.lab": Salerno al centro della filiera costruzioni e software edile L'ambizioso progetto che vede protagonista la città: subito 20 giovani da assumere

Un progetto ambizioso che vede Salerno al centro della filiera delle costruzioni con un particolare focus verso la digitalizzazione e al software edile. “Infominds.lab”, questo il nome dell'iniziativa messa in campo da Luis Plunger, CFO e presidente sia del Gruppo ACS che di INFOMINDS e Peter Nestl CEO di INFOMINDS.

InfomindsSpA, dopo aver valutato diverse candidature nazionali ed europee, punta su Salerno per un ambizioso piano triennale di investimenti e assunzioni che vedrà il coinvolgimento di ingegneri (software developer) e dottori in economia (product manager) per la realizzazione di un progetto innovativo in ambito edile cloud based.

"All’inizio è stata fatta una valutazione molto intensa su dove costituire la nuova start-up per questo progetto. La scelta è ricaduta su Salerno per tre motivi fondamentali. - ha spiegato Luis Plunger, CFO e presidente sia del Gruppo ACS che di INFOMINDS - In primo luogo l’accoglienza e la sensibilità di Salerno e la sua comunità verso i nuovi progetti mprenditoriali. Colgo l'occasione per ringraziare soprattutto l’assessore alle attività produttive del Comune, Alessandro Ferrara, che ci ha sostenuto dandoci un punto fondamentale per la partenza. Poi ovviamente c’è l’Università, un’eccellenza del territorio ma a livello nazionale. E puntando ad assumere circa 20 persone, laureate, è sicuramente un interlocutore molto importante. Terzo aspetto da considerare è la posizione stessa di Salerno, una città che è il cuore del sud Italia, che ci permette anche di creare delle opportunità di business in questo territorio":

"L’obiettivo è di trasformare e modernizzare il settore dell’edilizia. - ha proseguito Peter Nestl CEO di INFOMINDS - Vogliamo creare qui un centro di competenza di tutta la filiera dell'elizia. Dobbiamo investire nel territorio, siamo molto convinti di aver scelto Salerno. Ad averci colpito è stata in particolare l'Università con la sua grande diversificazione delle varie facoltà, dall’informatica, ingegneria, l’economia aziendale. Questo ci consente di poter "attingere" a delle risorse in un unico posto. Il nostro piano è di assumereste subito 20 persone, l’investimento che faremo nei prossimi anni sarà più di 5 milioni di euro e continuerà, dopo la prima fase di sviluppo delle soluzioni mirate per le piccole e medie aziende del settore delle costruzioni, ad offrire altri servizi in più, innovativi, così da attirare anche la generazione Z".