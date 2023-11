"La battaglia dei lavoratori Prysmian non diventi motivo di scontro politico" Il monito del presidente dell'Asi di Salerno, Visconti

"La vertenza Fos non deve essere ostaggio della bagarre politica. Usciamo fuori dall’equivoco e diciamolo con forza: difenderemo lo stabilimento di Battipaglia a tutti i costi, tuteleremo le maestranze e l’occupazione di un sito strategico e cruciale per il futuro e lo sviluppo del nostro territorio". Così, in una nota, il presidente del consorzio Asi di Salerno, Antonio Visconti.

"Ma non è tutto. Non ci faremo coinvolgere in altri temi che non ci interessano, noi siamo dalla parte dei lavoratori, per l’azienda serve un piano industriale articolato e complesso che consenta un futuro più sereno a tante famiglie", l'impegno della guida dell'Asi.

Il riferimento è al botta e risposta tra i partiti di maggioranza e opposizione, in particolare alle schermaglie tra Antonio Iannone e Piero De Luca. Intanto il caso finisce all'attenzione del Governo: mercoledì tavolo di confronto con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.