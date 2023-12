Confesercenti, nuovi servizi dal 2024: "Fondo Nuove Competenze e Programma Gol" Il Presidente Provinciale Esposito: Iniziativa concreta che sfocia anche nel supporto sociale

Si è svolto ieri, 20 dicembre, presso la sede della Confesercenti Provinciale di Salerno, un incontro per l’avvio di un nuovo importante progetto che caratterizzerà il 2024.

"Confesercenti da sempre crede ed investe concretamente nella formazione, attraverso risorse proprie come il CAT Centro Assistenza Tecnica oppure in partenariato con aziende leader del settore operanti in provincia di Salerno, Confesercenti punta sui giovani del nostro territorio seme imprescindibile del nostro futuro e del futuro delle nostre comunità. Supporta con efficacia nel settore del credito, della tutela legale, della mediazione, nei servizi di patronato e CAF, nella tutela sindacale, dalle piaghe sociali come usura e racket attraverso SOS Impresa Salerno e provincia ed in tutti gli aspetti politico amministrativo le nostre piccole e medie imprese, spina dorsale del sistema Italia e vere risorse economiche e sociali", dichiara il Presidente Provinciale Raffaele Esposito.

"Dal prossimo mese di gennaio, la nostra organizzazione sindacale sarà affiancata da un Ente di Formazione che si dedicherà in particolare a tutti i progetti che riguarderanno il Fondo Nuove Competenze per la riqualificazione del personale e il Programma "Gol" oltre che per tutti gli aspetti del supporto alla formazione", l'annuncio.

L’obiettivo è sostenere coloro che vogliono migliorare le proprie competenze o che sono alla ricerca attiva di un nuovo lavoro e di supportare coloro che da gennaio non potranno più ricevere il reddito di cittadinanza. Una iniziativa concreta che sfocia anche nel supporto sociale oltre quello economico.

"L’iniziativa, - dichiara Mariantonietta Aquino la coordinatrice della progettualità già presidente della Confesercenti Vallo di Diano - dimostra ancora una volta la vicinanza di Confesercenti a problematiche anche di natura sociale, con la volontà di mettere in campo iniziative concrete per convertirle in momenti di formazione e riqualificazione del personale. Siamo attivi e

propositivi per sostenere le nostre comunità provinciali".