Kfc a Salerno: "Una realtà importante che offre tanti posti di lavoro" Il noto brand mondiale ha aperto in piazza Amendola

Kfc conquista anche Salerno. Arriva nel cuore della città, in piazza Amendola, il noto brand mondiale del pollo fritto. Taglio del nastro, questa mattina, per il nuovo locale, il secondo della provincia di Salerno dopo quello presente all'interno del centro commerciale Maximall.

Il franchising torna a puntare così sul territorio, offrendo anche tante occasioni di lavoro per i giovani.

“Con questo ristorante e le prossime due aperture entro l’anno siamo vicini alle 80 aperture in Italia, la conferma di una realtà molto affermata sul territorio nazionale”, ha confermato Raffaele Alaia, amministratore di BFM Foodstore Management Srl (Franchisee KFC Italia).

“Non vedevamo l’ora di essere in centro a Salerno e siamo felicissimi di essere riusciti in questa impresa nel periodo delle Luci d’Artista, che sappiamo bene quanto siano importanti per la città”, ha continuato l’amministratore.

Una realtà importante, che punta ad offire tanti posti di lavoro. Alaia ha infatti rivolto un appello ai giovani del territorio: “Siamo alla ricerca di personale. Sappiamo che il momento è delicato visto anche il periodo natalizio, ma siamo convinti che, avendo grande riscontro, arriveremo ad un organico di circa 40 persone. Quindi invito i tanti giovani che hanno voglia di crescere e in cerca nuove opportunità a mandare la propria candidatura”.