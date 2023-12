KFC conquista Salerno: apre oggi il nuovo ristorante di Piazza Amendola In Campania il brand a quota 9 ristoranti

Kentucky Fried Chicken continua a scommettere sulla Campania e aggiunge una nuova città ai suoi indirizzi nella regione. Oggi apre a Salerno un nuovo ristorante all’interno di un palazzo storico nella centralissima piazza Giovanni Amendola, cuore pulsante della vita cittadina.

Il nuovo locale è gestito in franchising da BFM Food Store Management, cui fanno capo anche il ristorante KFC di Mercogliano nel parco commerciale Movieplex e altri due locali in Puglia.

Per il marchio del Colonnello Sanders si tratta di un’apertura strategica: a pochi giorni dall’inaugurazione di un ristorante a Napoli, all’interno del centro commerciale Neapolis, la novità di Salerno conferma la volontà del brand di investire in Campania, dove è già presente con otto ristoranti, tra cui quello all’interno del centro commerciale Maximall di Pontecagnano, sempre in provincia di Salerno, gestito dal franchisee Rebirth. L’obiettivo di KFC è quello di rendere sempre più capillare la propria presenza sul territorio, seguendo una strategia di espansione che rientra nel più ampio piano di sviluppo in Italia, dove oggi il marchio conta 80 ristoranti con quello di Salerno.

Il locale occupa una superficie di 350 metri quadri ed offre 100 posti a sedere. L’esperienza nel nuovo ristorante sarà ancora più accattivante grazie al connubio tra la modernità del design di KFC e gli elementi architettonici originali del palazzo storico di piazza Amendola.

Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte. Gli ordini saranno gestiti in modalità omnichannel in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, attraverso la app di KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira oppure a casa con il servizio di delivery attivo tutti i giorni dalle 11 alle 23.30.

Anche nel ristorante KFC di Salerno il protagonista sarà l’inimitabile pollo fritto preparato ancora oggi secondo gli insegnamenti del Colonnello Harland Sanders, che ottant’anni fa inventò la famosa Original Recipe, mix segreto di undici erbe e spezie mescolato alla panatura del pollo con l’osso, che in KFC chiamano COB, Chicken On the Bone.

E poi ci sono le Hot Wings, alette di pollo fritto piccanti, i Tender, filetti di pollo fritto in versione Crispy oppure Original Recipe, i burger Classic Original e Classic Zinger, Colonel’s Burger e Kentucky Cheese & Bacon, questi ultimi due disponibili anche in versione double, con doppio filetto. Senza dimenticare i contorni e le salse, le patatine fritte, le insalate, i dolci e i gelati, tra cui il Sundae e la Kream Ball, disponibili anche con Nutella.

E quando la sete si fa sentire, ecco le bibite a volontà con la formula free refill di KFC, il servizio alla spina che permette di riempire il bicchiere tutte le volte che si vuole, scegliendo fra le diverse bibite disponibili per accontentare i gusti di tutti.