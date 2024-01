Confesercenti e Siae rinnovano l'accordo per l'anno 2024 Il presidente Esposito: "Costi invariati, fatto un lavoro egregio"

Confesercenti e SIAE hanno rinnovato l’accordo per l’anno 2024 per portare più musica nelle attività.

In particolare per l’anno 2024 rimane confermato il contenuto degli Accordi applicati nel 2023.

La SIAE ha comunicato che, con riferimento alle tariffe per diritti di esecuzione musicale valide per l’anno 2024, l’indice ISTAT del mese di settembre preso a riferimento per l’adeguamento tariffario è stato pari al 5,1%. La Società Italiana Autori ed Editori, tenuto conto della particolare congiuntura economica e di mercato, ha però deliberato di limitare l’incremento al 2,5%. Le nuove tabelle aggiornate saranno disponibili sul sito SIAE.

Nuovo Accordo intrattenimenti senza ballo all’interno dei pubblici esercizi. Proprio con riferimento agli Accordi in essere, vi è una importante novità: FIEPET, in un’ottica di semplificazione dei criteri di determinazione del Diritto d’Autore e delle modalità di concessione delle licenze agli utilizzatori, ma anche per contrastare in modo efficace le utilizzazioni abusive di opere dell’ingegno, che provocano un grave danno all’intera filiera dello spettacolo ed alterano le regole della corretta concorrenza fra le imprese del settore, ha stipulato con SIAE un nuovo accordo, che prevede una revisione del sistema tariffario per gli intrattenimenti senza ballo organizzati all’interno dei pubblici esercizi.

"Ancora una volta a livello nazionale viene svolto un lavoro egregio - dichiara il presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito - questo accordo permetterà ai nostri associati del settore soprattutto del turismo come i pubblici esercizi, villaggi, campeggi, B&B e stabilimenti balneari in primis ma anche i negozi che trasmettono musica di intrattenimento di mantenere invariati i costi di gestione SIAE rispetto agli anni precedenti e in un mondo dove tutto aumenta è un aspetto da mettere in assoluto rilievo. Siamo contenti conclude il presidente Esposito quando possiamo dare risposte concrete ai nostri imprenditori".

Le regole sono applicabili dal 1° gennaio 2024 e sono caratterizzate da una significativa semplificazione degli adempimenti a carico degli utilizzatori.