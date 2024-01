Salerno, partono i cantieri da 20 milioni di euro nella zona industriale Nuova viabilità al servizio di porto, aeroporto e assi autostradali

Un altro tassello per lo sviluppo della città e per avvicinare il mondo delle imprese alle infrastrutture strategiche come l'aeroporto, il porto e gli assi autostradali.

A Salerno sono pronti a partire i cantieri nella zona industriale della città: finanziamenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza al servizio delle Zone economiche speciali.

Investimenti da 20 milioni di euro, come rivendicato dal presidente dell'Asi Antonio Visconti. Al suo fianco, tra gli altri, il commissario della Zes Campania Giosy Romano - per il quale "i risultati raggiunti in questi mesi dimostrano che al Sud non solo è possibile investire, ma farlo anche in maniera efficiente" - e il presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete.

Per il deputato Pd Piero De Luca, invece, "è del tutto sbagliata la decisione del Governo di unificare le Zes, accentrando tutto a Roma. Il ministro Fitto ci ripensi, si rischia di compromettere un percorso virtuoso di sviluppo", il monito dell'esponente politico Dem.