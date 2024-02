Cna Salerno punta su formazione turistica e "decollo" dell'aeroporto I rappresentanti dell'associazione degli artigiani alla Bit di Milano: parola a Ronca e Paolillo

Non solo bilancio delle buone azioni di promozione effettuate nell’ambito della vetrina "Campania Divina" alla Bit di Milano. Per CNA Salerno, il giorno dopo la presentazione del clou degli eventi proposti nel Comune Comune capoluogo, In Vino Civitas, Crocifisso Ritrovato, Dolcissima Salerno, Gusto Italia, MeraviglioSa, la Città del Natale, è già tempo di mettersi al lavoro, nel solco di un percorso di condivisione già tracciato con il Comune di Salerno e che ha dato i suoi buoni frutti. E' quanto si legge in una nota dell'associazione degli artigiani.

"In sinergia con l’amministrazione e al fianco degli assessori Ferrara e Loffredo, il presidente ed il segretario dell’associazione che rappresentano l’artigianato hanno ben compreso, anche attraverso quanto condiviso a Milano, che il 2024 sarà l’anno in cui il territorio ed il mondo delle categorie produttive potranno finalmente puntare sull’apertura dell’aeroporto Costa d’Amalfi, al quale è stato dedicato un focus specifico con la presentazione dell'avvio dei voli in programma a partire dal mese di luglio - fanno sapere dalla Cna di Salerno -. Ma sarà anche l’anno dell’attivazione dei distretti del commercio avviati dalla Regione Campania e dall'assessore Ferrara e ai quali anche l’assessore al commercio Dario Loffredo ha, in un incontro con le sigle che rappresentano il mondo delle imprese, detto di puntare molto".

Per Cna Salerno, come annunciato alla Bit, sarà l’anno per premere il piede sull’acceleratore della formazione nel settore turistico con "Creta" l' Ifts dedicato a formazione e turismo.

"A Milano abbiamo approfittato dell'occasione per presentare questa nostra prossima sfida che unisce il settore turistico e l'artigianato - ha dichiarato il presidente di Cna Salerno, Lucio Ronca -. Si tratta del progetto "Ifts - istruzione formazione tecnico superiore", percorsi finanziati dalla Regione Campania, per la nascita di una nuova figura professionale che sappia "vendere" i prodotti e i servizi turistici, culturali e artigianali di un territorio".

Questo progetto nasce da un partenariato forte che vede insieme tre scuole: liceo Sabatini Menna di Salerno, il Galizia di Nocera, il Vanvitelli di Cava de Tirreni ma anche l'Accademia di Belle Arti di Napoli, Moby Dick, il Comune di Vietri sul Mare, Cna di Salerno e di Matera e tante imprese del settore ma soprattutto un capofila accreditato come Pform Group srl, forte dell'esperienza della scuola di ceramica.

"Lavoreremo in tal senso per il settore turistico - dice Simona Paolillo, anche membro della commissione turismo della Camera di Commercio di Salerno - in affiancamento alle imprese che gestiscono lidi, alberghi, b&b, strutture ricettive di vario genere e alle istituzioni". Come è avvenuto con l'assessore Ferrara, l’assessore Loffredo ed il Comune capoluogo che ha condiviso e valorizzato quest'approccio che ha portato a risultati tangibili, ora bisogna arrivare in tutto il Salernitano".