Salerno: apre in centro un nuovo store del Gruppo Noviello E' dedicato al noleggio delle auto a lungo termine, ma offre un'ampia gamma di servizi

Uno sguardo al futuro, partendo dalle solide basi di un’esperienza che conta 25 anni di attività nel mondo dell’automotive e dei servizi connessi. Il gruppo Noviello punta all’eccellenza e sale sul trampolino di lancio di un’iniziativa innovativa e unica nel suo genere a Salerno, che ha già creato in queste ore curiosità e grandi aspettative. L’apertura di uno Store, nel centro della city, a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria, dedicato in prima linea al noleggio delle auto a lungo termine, ma con prospettive ed angoli in grado di offrire un’ampia gamma di servizi. Please Rent sarà, infatti, uno spazio multi funzionale dove si mixeranno business e lifestyle rivoluzionando l’esperienza d’acquisto. Offrirà, per esempio, una finestra in città per saperne di più del mondo delle auto e dell’evoluzione rasformazione che questo settore sta attraversando in grado di offrire consulenze ed informazioni anche su quelle che possono essere le migliori soluzioni di mobilità, rispetto alle esigenze del cliente. All’interno di Please Rent, ci sarà anche la piccola Ami 100% elettrica, la minicar che ha conquistato la nuova generazione, perché si può guidare già dai 14 anni che sta riscuotendo grande interesse, in tutte le fasce d’età. Più in generale, lo store del Gruppo Noviello rappresenterà un punto di erogazione in città, per alcuni dei servizi già offerti nelle sedi delle concessionaria del Gruppo. Please, Rent consolida la mission del Gruppo Noviello: creare relazioni autentiche in un ambiente elegante e raffinato. Please rent, grazie ad un’atmosfera futuristica, rilassante, distensiva ed un design studiato nei minimi particolari sarà il luogo ideale in cui poter scambiare idee ma anche gustare un caffè, un the o della frutta con un’unica caratteristica sempre: la garanzia della massima qualità dei prodotti offerti. “Il meglio che il settore offre” dice con orgoglio chi si è occupato della selezione di quanto verrà proposto alla clientela nello spazio in cui ci si potrà immergere nel piacere di fare business, “È una sfida che nasce dall’esigenza avvertita da molti imprenditori di avere un posto in città che potesse erogare questo tipo di servizi, secondo un modello di business molto diffuso in città internazionali dove sempre più spesso si stringono affari ed accordi davanti ad un drink, in relax e fuori dalla fredda atmosfera di un ufficio - ci spiega Ciro Noviello, presidente del gruppo Noviello- come recita il nostro slogan, abbiamo realizzato, nel cuore della city, il tuo nuovo ufficio lontano dall’ufficio” . Il taglio del nastro per Please Rent, in corso Garibaldi 29, è in programma domani, martedì 26 marzo con un evento dalle 18 alle 22 al quale sono stati invitati a partecipare anche le istituzioni oltre che il mondo imprenditoriale che guarda con grande interesse all’apertura di uno spazio che offrirà a Salerno un approccio alla contemporaneità.