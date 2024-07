Gruppo carta, cartone, grafica e stampa di Confindustria: Sada presidente L'assemblea del gruppo cui aderiscono 25 aziende con 1500 addetti

Nella sede di Confindustria Salerno, ha avuto luogo l’assemblea del Gruppo Carta, Cartone, Cartotecnica, Grafica e Stampa. Al Gruppo aderiscono 25 aziende che esprimono circa 1.500 addetti.

L’assemblea ha eletto presidente Maria Eugenia Sada (Sada packaging). Sono stati inoltre eletti i componenti del consiglio direttivo: Fabrizio Citro - Industria Grafica FG di Salerno, Andrea De Luca - De Luca Industria Grafica e Cartaria di Salerno, Gerardo Di Agostino, Grafica Metelliana di Mercato San Severino, Anella Mastalia, - MAF di Pontecagnano, Elio Schiavo - CGM Industria Poligrafica di Ogliastro Cilento. E’ past president del Gruppo, Fulvio De Iuliis (Cartesar).

“Il nostro comparto - ha sottolineato la neoeletta presidente Sada- ha grandi potenzialità perché presenta le migliori caratteristiche di sostenibilità. E’ indispensabile pertanto accelerare il cambiamento culturale di tutti gli attori sociali coinvolti, nelle classi dirigenti e nell’opinione pubblica, a favore di una visione sistemica dello sviluppo, in grado di assicurare equità e sostenibilità del benessere. Ringrazio il mio predecessore Fulvio De Iuliis per le attività portate avanti sino ad oggi, lavoreremo in continuità dando linfa vitale attraverso nuovi progetti. Per farlo abbiamo bisogno del contributo attivo di tutti gli iscritti e di allargare il gruppo, annoverando sempre nuove aziende del settore”.