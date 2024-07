"Casal Velino Rural Tourism": ok al bando per la short list di 16 tirocini Interessati enti del settore agrituristico e ricettivo rurale: ecco tutte le info

È stato pubblicato sul sito del Comune di Casal Velino l’avviso per la costituzione di una short List di soggetti ospitanti per l’attivazione di n. 16 tirocini extracurriculari nell’ambito del progetto “Casal Velino rural tourism: percorsi professionalizzanti per il turismo rurale”, co-finanziato da Anci e Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere del Bando: “LINK! Connettiamo i giovani al futuro per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani Neet”.

Possono presentare manifestazione d’interesse gli enti appartenenti al settore agrituristico e ricettivo-rurale e, con sede operativa nel Comune di Casal Velino e/o nei comuni limitrofi (ad es. enti pubblici; imprese; studi professionali; liberi professionisti e lavoratori autonomi; associazioni ed altri enti ed organizzazioni del Terzo Settore; società cooperative) i quali avranno l’opportunità di ospitare, in maniera del tutto gratuita, giovani tirocinanti in formazione per n. 3 mesi, tra i n. 30 destinatari del progetto, che hanno già svolto i corsi di formazione di “Operatore agrituristico e dello sviluppo rurale” e di “Olivocoltura - coltura annosa da riprendere e ringiovanire” .

I tirocini saranno attivati dalla Sannioirpinia Lab APS partner progettuale e soggetto promotore accreditato in Regione Campania secondo le direttive del Regolamento Regionale n. 4 del 7 Maggio 2018. I tirocini, avranno una durata di n.3 mesi a decorre dal mese di settembre 2024. L’indennità di partecipazione lorda mensile, sarà pari ad euro 500 a carico dal soggetto promotore unitamente ad INAIL ed RCT.

La short list organizzata in ordine cronologico permetterà alle prime 16 Aziende richiedenti di accedere alla procedura di matching e selezione dei candidati.

È Possibile trasmettere la domanda al Comune di Casal Velino a mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it

Per la consultazione integrale dell'Avviso e scaricare la modulistica è possibile collegarsi al sito web del Comune di Casal Velino https://www.comune.casalvelino.sa.it/ sezione "PRIMO PIANO" o a quello del Soggetto Promotore Sannioirpinia Lab APS https://www.sannioirpinialab.org/casal-velino-rural-tourism/ sezione Progetti . Per ulteriori info: Sannioirpinia Lab APS: tel. 08241666444 I e-mail: presidenza@sannioirpinialab.org PEC sannioirpinialab@pec.it